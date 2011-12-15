〔国际油市〕OPEC达成每日3,000万桶的新产量上限,支持沙特的立场

路透维也纳12月14日电---石油输出国组织(OPEC)周三达成三年来首个新产量协议,终止了六个月以来各方围绕供应政策的争论.沙特阿拉伯的立场得到支持.

OPEC同意将日产量目标设为3,000万桶,认可了目前接近三年高位的产量水平.该组织没有讨论每个成员国的产量限额.

此份协议维护了沙特的立场.此前沙特在6月曾建议提高产量以遏制油价涨势,但被伊朗、阿尔及利亚和委内瑞拉等价格强硬派国家否决.

"对沙特而言,这是一个很棒的决定."华盛顿咨询机构PFC Energy的分析师Jamie Webster表示.

理论上,该协议将把2012年上半年所有OPEC成员国的产量限制在相应的水平上,使得全球偏低的原油库存能够小幅补充.

"我们不会绕开它,而是要遵守它."OPEC秘书长巴德里谈到新的产量上限时称,"沙特阿拉伯当然会遵守这一决定."

这将取决於沙特及其海湾盟国是要随着利比亚生产逐渐恢复而降低产量,还是会维持产量水平以拉动油价降至100美元以下.

"若利比亚增产,并不意味着沙特一定会减产."沙特石油部长欧那密称,"我们不会对这种因素作出反应,而是对市场需求作出反应."

石油分析师警告称,如果没有限定每个成员国的产量限额,OPEC的实际产量就很可能超出新的上限.

这种顾虑打压油价.伦敦布兰特原油周三收低4.48美元至每桶105.02美元,远低於4月触及的年内高点127美元.美国原油期货周三收报94.95美元,大跌5.19美元.[ID:nCN1285520](完)