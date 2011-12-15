〔投行观点〕中国的政策重心已经明确从"控通胀"向"稳增长"转移--中金

路透北京12月15日电---中国大型投行中金公司发布最新研究报告称,中国的政策重心已经明确从"控通胀"向"稳增长"转移,并预计中国政府明年的增长目标可能会降低至7.5%.

报告并指出,中央经济工作会议将2012年的货币政策定调"稳健",特点仍然是适时适度进行预调微调,货币控制将趋於放松.总体看,未来信贷政策将对在建基础设施建设、保障房建设、中小企业贷款等方面施以定向宽松.

"在通胀下行、经济增长放缓预期加强、全球各国均开始关注增长的趋势下,政策重心已经明确从控通胀向稳增长转移."报告称.

财政方面,预计明年积极财政政策将主要体现在结构性减税方面,房产税试点将扩大,营业税改征增值税短期内就有可能在全国铺开,消费税调整则主要着眼于挖掘居民消费潜力、扩大内需.

此外,明年的财政支出将体现结构性调整,预计民生和在建工程将成为明年财政支出的主要领域.而考虑到地方政府财力目前明显不足,2012年中央财政代地方发行的地方债可能将比今年扩大,并有可能直接纳入地方预算管理.

报告并指出,扩大内需和刺激消费仍是明年经济发展的主导方向;而明年的投资还是倾向於民生、节能减排等"十二五"规划的重点产业,对地方一般性新增项目投资将严格控制.

此外,今年净出口下降对经济增长的负面影响已引起政府的足够重视,预计明年从政策层面已不太可能出台进一步引发贸易顺差下降的改革措施.

中金预测明年中国的投资增速将下降到18.5%,而最终消费对经济增长的贡献将保持稳定.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492](完)