(重发)〔券商观点〕中国明年经济增速或达8%,全年通胀压力不大--国泰君安

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路透北京12月15日电---针对於周三闭幕的中国中央经济工作会议,国泰君安证券最新报告指出,由於政策目标转向稳增长,货币宽松将逐步转向信贷宽松,只是力度不及09年"保增长"下的刺激政策.预计明年经济增速8%,上半年同比增速将见底.

报并指出,预测2012年居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)都在3%以内,其中CPI低点出现在明年年中,全年通胀压力不大.

"去年的'保持经济平稳健康运行'转向了今年的'促进经济平稳较快发展',并且'稳定价格总水平'已不再处於突出位置,凸显政府稳增长的决心."报告称.

国泰君安认为,稳健的货币政策在实施时具备灵活性,明年上半年经济下行风险突出,货币政策可在上半年适度宽松,适当增加货币信贷投放力度,先稳住增长.

到下半年再适度从紧,防止通胀回升,从而在全年保持相对稳健的货币政策.预计2012年全年新增信贷8万亿元,M2增速为13%,均较今年略有上升.

报告并指出,财政政策和货币政策有所不同,定调有一定意义.结合"继续完善结构性减税政策,加大民生领域投入"的措辞和我们对经济的判断,明年财政赤字率或将扩大,并且在保障住房、节能环保、战略性新兴产业等方面会带来结构性机会.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492](完)