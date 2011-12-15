版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 09:58 BJT

〔中国新债〕厦门港务控股集团下周二将发6亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月15日电---中国厦门港务控股集团有限公司周四公告称,将於下周二(20日)簿记建档发行
6亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  厦门港务      6        6       12  12/20簿记建档  深发展        AA      12/21     12/22  
  控股集团                                           
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐