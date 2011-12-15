〔路透调查〕分析师再度下调日本经济前景预估,2011/12财年或呈萎缩

* 12月调查将第四季GDP增幅预估调降至仅0.1%

* 分析师预测2011/12年度经济收缩

路透东京12月14日电---周三公布的路透调查显示,欧洲债务危机恶化和日圆的持续走强促使分析师再度大幅调降对日本出口依赖型经济的前景预估.

分析师首次预测2012年3月止财年经济萎缩0.4%,而非此前预测的温和增长.

这显示出一些评论人士的看法过度乐观,他们预期3月11日地震和海啸过後,将迎来全面的重建高潮.

"我们可能看不到经济复苏了,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称.

"虽然不是我们料想的主要情景,但存在经济跌入衰退的风险."

分析师预测第四季日本国内生产总值(GDP)成长0.1%,2012年初成长0.4%,意味着这个全球第三大经济体将险躲过技术型衰退,即GDP连续两个季度萎缩.

但12月5-13日对24位分析师的调查显示,明年经济恐成长乏力.该调查在7-9月GDP数据公布後进行更新,数据显示该季GDP增幅从初估的1.5%下修至1.4%.

欧元区债务危机肆虐,可能导致该地区再度衰退,而美国和其他许多发达经济体的成长疲弱,导致对避险日圆的需求强劲.

对当季经济微增0.1%的预估较上月预测的增长0.5%大幅下修.

路透调查平均预估2012-13财年经济成长1.8%,是3月地震、海啸以及核危机发生以来最差的调查结果.大多数个体预估值被调低.

"企业正努力将风险降至最低,由於出口料疲软,企业将控制资本支出,"伊藤忠经济研究所首席分析师丸山义正称.

"虽然国内需求相对稳健且日本消费者信心没有严重恶化,但也谈不上强劲."

分析师预测2012年3月止财年核心消费者物价指数(CPI)下降0.1%,下一财年下降0.3%,与上次调查的结果大体持平.

这预示日本央行必须维持其超宽松的货币政策,并且可能需要进一步放宽.日本央行已声称,如果其有关经济温和复苏的预测受到威胁,将会提供更多刺激措施.(完)