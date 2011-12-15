〔国际油市〕瑞信预计布兰特-WTI价差将随Seaway管道改向而大幅收窄

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透12月14日电---瑞士信贷周三表示,预计一旦Seaway管线改变输油方向,布兰特-西德克萨斯中质油(WTI)价差将大幅收窄,2012年平均水平料为每桶6美元.
瑞信预计明年下半年油价将再次走高,2013年布兰特原油将升回每桶120美元附近水平.
瑞信保持其2012年布兰特油价每桶105美元的预估.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)