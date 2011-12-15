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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 10:31 BJT

〔国际油市〕瑞信预计布兰特-WTI价差将随Seaway管道改向而大幅收窄

路透12月14日电---瑞士信贷周三表示,预计一旦Seaway管线改变输油方向,布兰特-西德克萨斯中质油(WTI)价差将大幅收窄,2012年平均水平料为每桶6美元.

瑞信预计明年下半年油价将再次走高,2013年布兰特原油将升回每桶120美元附近水平.

瑞信保持其2012年布兰特油价每桶105美元的预估.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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