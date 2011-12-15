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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 10:11 BJT

〔中国数据〕11月实际使用外资(FDI)同比下降9.76%--商务部

路透北京12月15日电---中国商务部周四公布,11月份全国实际使用外资(FDI)金额87.57亿美元,同比下降9.76%.

商务部并称,前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.

此前数据显示,中国10月份全国实际使用外资(FDI)金额83.34亿美元,同比增长8.75%;前10个月全国实际使用外资金额950.12亿美元,同比增长15.86%[ID:nCN1222242].

历史数据实际投资额(亿美元):

-------------------------------2011年---------------------------------------- -2010年-

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3 (完)

--发稿 沈燕; 撰写 康熙泽; 审校 乔艳红

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