〔中国数据〕11月实际使用外资(FDI)同比下降9.76%--商务部

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透北京12月15日电---中国商务部周四公布,11月份全国实际使用外资(FDI)金额87.57亿美元,同比下降9.76%.
商务部并称,前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.
此前数据显示,中国10月份全国实际使用外资(FDI)金额83.34亿美元,同比增长8.75%;前10个月全国实际使用外资金额950.12亿美元,同比增长15.86%[ID:nCN1222242].
历史数据实际投资额(亿美元):
-------------------------------2011年---------------------------------------- -2010年-
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月
87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3 (完)
--发稿 沈燕; 撰写 康熙泽; 审校 乔艳红
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)