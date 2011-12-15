中国预计明年贸易保护主义将抬头

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月14日电(记者 Tom Miles)---中国商务部部长陈德铭周三表示，随着全球市场因欧洲和美国经济疲软而萎缩，中国预计明年的贸易摩擦会增加。
陈德铭在金砖集团贸易部长在日内瓦举行的新闻发布会上表示：“明年的贸易保护主义可能愈发严重，因为我们预计明年全球市场或萎缩。”
“看看我们周围的国家，例如欧洲和美国，我们都将面临这两个地区带来的困境。”
陈德铭表示：“中国承诺推进贸易自由化，我们将履行承诺。我们表示不会滥用贸易救济措施。同时，我们也不担心其他国家使用贸易救济或保护主义。我们将利用WTO多边主义制度的规则保护自己，”
他说，中国的出口过去三个月每月下降约2%，主要由於欧洲和美国市场的萎缩。
“因此，我们明年将继续努力稳定出口，同时，通过持续扩大出口，实现贸易平衡对抗保护主义。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。