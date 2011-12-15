〔路透调查〕英国经济衰退可能性升至五成,央行2013年7月前料不会加息

* 英国未来12个月陷入衰退的可能性为50%

* 英国退出欧盟的可能性微乎其微

* 英国央行至少在2013年7月前不会调整利率

路透伦敦12月14日电---周三公布的一项路透调查显示,英国未来一年重陷衰退的可能性为五成,但其不大可能退出欧盟.

根据本周对40多位分析师进行的调查,分析师下调英国2012年成长预估,认为未来一年重陷衰退的机率为50%,高於上月调查时的40%.

30位分析师中有12位预计,英国经济明年或至少连续两个季度萎缩,满足衰退的技术性定义.11月调查中,22位分析师仅有3人作此预估.

分析师的预期中值为,英国经济本季度及下一季度将萎缩0.1%,明年4月开始恢复温和增长,低於上月调查预估.

分析师预期英国2012年国内生产总值(GDP)将仅增长0.6%,较11月预估的成长1.0%大幅下修,并且有可能更糟糕--最悲观的预估为萎缩1.3%.

调查发现,英国首相卡梅伦上周否决修订欧盟条约的决定并未明显提高英国将离开欧盟的可能性.

卡梅伦周一表示,欧盟成员地位对於英国而言至关重要.23位受访分析师中14人表示,卡梅伦的举动并未增加英国与其他欧盟国家决裂的可能性.

此前受访分析师预计,英国央行将於明年2月再度向经济注入750亿英镑资金.

对逾60位分析师的调查发现,该行在2013年下半年之前将不会加息,与两周前的调查结果一致.

分析师还预估,今年通胀率料为4.5%,明年降至2.7%,较上月调查未变.(完)