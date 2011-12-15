奥巴马迎回最後驻伊美军,伊战终结

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北卡罗来纳12月14日电（记者 Caren Bohan）---美国总统奥巴马周三欢迎最後一批从伊拉克归来的美军将士，给耗时近九年的战争画上了句号。
奥巴马在北卡罗来纳州Fort Bragg向美军第82空降师将士发表演讲时称，他希望给美国和美军留下这一历史性时刻。
“作为总统并代表感恩的美国人民，我自豪地宣布：欢迎回家。”
在伊拉克战争中，美军阵亡4,500名官兵，伊拉克人死亡数字超过6万。周二奥巴马表示，伊战耗资逾1万亿美元。
结束伊战使奥巴马兑现了2008年为赢得总统选举所作的承诺，美国政府也可以将更多注意力集中在阿富汗以及国内的经济形势上。高失业率已经成为令美国选民忧虑的主要问题。
尽管美军完全撤离伊拉克，围绕奥巴马退出策略争论的热度未见消退。批评人士指责奥巴马结束伊战是为了明年的总统选举，警告称撤军可能鼓舞仍很活跃的伊拉克反对派和伊拉克的邻国伊朗。
评论人士认为，与伊拉克的进展相比，阿富汗战争的结果对奥巴马能否赢得明年的总统选举影响更大。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)