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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 10:31 BJT

〔中国新债〕宝钢集团八钢公司下周二将发10亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月15日电---中国宝钢集团新疆八一钢铁有限公司周四公告称,将於下周二(20日)
簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  宝钢集团新疆 10       10       12  12/20簿记建档  工商银行     AA      12/22     12/23  
  八一钢铁公司                                           
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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