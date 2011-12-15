〔投行观点〕中国明年财政政策或将更加积极,货币政策更趋向宽松--花旗

路透北京12月15日电---投资银行花旗最新研究报告认为,虽然中国中央经济工作会议明确明年宏观政策基调总体保持不变,但预计在实际操作中财政政策或将更加积极,货币政策更趋向宽松.

报告并称,预计明年中国财政赤字预算将占到国内生产总值(GDP)2%或者更多,中国传统春节假期前料将下调存款准备金率一次到两次;当房价下跌10-20%时,房地产调控或将有所放松.

"会议显示出稳定增长将成为中国2012年的首任.同时政府看上去对当前政策组合有信心,认为其具有足够灵活性来应对紧急情况,"报告称.

报告并指出,该次会议公布的政策与预期一致,但其中并未涉及明年工作的具体量化目标,相关细节待到明年初各个政府部门召开年度工作会议时或将明确.

此外,会议显示明年的货币政策将更具前瞻性.由於明年流动性紧张局面或将再次出现,中国央行在春节前料将再次下调存款准备金率.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492](完)