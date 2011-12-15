《国际主要央行公开市场操作一览》--12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月15日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券,卖出短期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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12/14 卖出公债 -86.30 10/15/2012 - 05/31/2013
12/12 买入通胀保值债券 13.78 01/15/2018 - 02/15/2041
12/9 买入公债 25.12 02/15/2036 - 11/15/2041
12/8 卖出公债 -86.30 03/15/2012 - 09/30/2012
12/8 买入公债 46.17 02/15/2020 - 11/15/2021
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(FED,美联储)在最近一次会议上保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.尽管全球经济成长出现明显放缓,但美国经济仍在温和扩张,并表示一方面就业市场已有"一定"改善,但失业人数仍居高不下且房屋市场低迷不振.[ID:nCN1282436]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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12/14 七天期反向交易 51.22亿美元 0.58%(固定利率)
12/13 七天期反向交易 2,916.29 1.00%(固定利率)
12/13 35天期反向交易 411.50 1.00%(固定利率)
12/13 七天期定期存款 -2,075.00 0.49%
12/13 一天期定期存款 -2,580.29 1.03%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)在12月8日政策会议上将指标利率下调25个基点至1.00%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过了对持续高通胀率的忧虑.与此同时,欧洲央行还将隔夜存款利率调降至0.25%,将隔夜贷款利率调降至1.75%,令上述利率均追平2009年时达到的纪录低点.[ID:nCN1272026]
--欧洲央行表示,调降对明年经济前景的预测,根据其最新预估,2012年欧元区经济可能萎缩.ECB预测显示,明年欧元区区内生产总值(GDP)介於下降0.4%到增长1.0%.该央行三个月前的预估为增长0.4%-2.2%.12月的宏观经济预测亦收窄对今年GDP增长的预估区间,从三个月前的1.4-1.8%缩窄至1.5-1.7%.[ID:nCN1273678]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 28,060
上周三 28,410
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当期变化 -350
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行副总裁西村清彦表示,日本经济放慢不可避免,因面临全球放慢、日圆升值和泰国洪灾的冲击,日本经济在下滑後会继续温和复苏.[ID:nCN1274496]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周三表示,当日共发行4,183.8亿台币存单,相较存单到期金额4,409.3亿,存单发行余额减少225.5亿.[ID:nCT0425620]
--台湾央行周二表示,当日共发行856亿台币存单,相较存单到期金额529亿,存单发行余额增加327亿.[ID:nCT0425080]
--台湾央行周一表示,当日共发行4,991亿台币存单,相较存单到期金额4,936亿,存单发行余额增加55亿.[ID:nCT0424676](完)
--整理 冉莹; 审校 边竞
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。