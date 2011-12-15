《国际主要央行公开市场操作一览》--12月15日

路透上海12月15日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券,卖出短期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

12/14 卖出公债 -86.30 10/15/2012 - 05/31/2013

12/12 买入通胀保值债券 13.78 01/15/2018 - 02/15/2041

12/9 买入公债 25.12 02/15/2036 - 11/15/2041

12/8 卖出公债 -86.30 03/15/2012 - 09/30/2012

12/8 买入公债 46.17 02/15/2020 - 11/15/2021

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)在最近一次会议上保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.尽管全球经济成长出现明显放缓,但美国经济仍在温和扩张,并表示一方面就业市场已有"一定"改善,但失业人数仍居高不下且房屋市场低迷不振.[ID:nCN1282436]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

12/14 七天期反向交易 51.22亿美元 0.58%(固定利率)

12/13 七天期反向交易 2,916.29 1.00%(固定利率)

12/13 35天期反向交易 411.50 1.00%(固定利率)

12/13 七天期定期存款 -2,075.00 0.49%

12/13 一天期定期存款 -2,580.29 1.03%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)在12月8日政策会议上将指标利率下调25个基点至1.00%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过了对持续高通胀率的忧虑.与此同时,欧洲央行还将隔夜存款利率调降至0.25%,将隔夜贷款利率调降至1.75%,令上述利率均追平2009年时达到的纪录低点.[ID:nCN1272026]

--欧洲央行表示,调降对明年经济前景的预测,根据其最新预估,2012年欧元区经济可能萎缩.ECB预测显示,明年欧元区区内生产总值(GDP)介於下降0.4%到增长1.0%.该央行三个月前的预估为增长0.4%-2.2%.12月的宏观经济预测亦收窄对今年GDP增长的预估区间,从三个月前的1.4-1.8%缩窄至1.5-1.7%.[ID:nCN1273678]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 28,060

上周三 28,410

-------------------------------------------

当期变化 -350

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁西村清彦表示,日本经济放慢不可避免,因面临全球放慢、日圆升值和泰国洪灾的冲击,日本经济在下滑後会继续温和复苏.[ID:nCN1274496]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行4,183.8亿台币存单,相较存单到期金额4,409.3亿,存单发行余额减少225.5亿.[ID:nCT0425620]

--台湾央行周二表示,当日共发行856亿台币存单,相较存单到期金额529亿,存单发行余额增加327亿.[ID:nCT0425080]

--台湾央行周一表示,当日共发行4,991亿台币存单,相较存单到期金额4,936亿,存单发行余额增加55亿.[ID:nCT0424676](完)

--整理 冉莹; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]