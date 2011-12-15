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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 10:38 BJT

〔中国新债〕山东商业集团下周四将发15亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月15日电---中国山东省商业集团有限公司周四公告称,将於下周四(22日)簿记建档发行
15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  山东商业集团 15       15       12  12/22簿记建档  工商银行     AA+     12/23     12/26  
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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