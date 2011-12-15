〔法国评等〕失去AAA评级不会产生灾难性後果---法国外长

路透巴黎12月14日电---法国外长朱佩周三在一次专访中表示,评级机构的决定"有时是主观的和政治性的",若法国丧失AAA评级,将令人遗憾,但不会产生灾难性後果.

法国回声报周三在网站上刊登的访问报导,朱佩在被问及是否担心法国评级可能被调降时表示:"这显然不会是好消息,但也不会是灾难性的."

目前标准普尔在评估法国的AAA评级,该评级使法国可以在金融市场以低廉价格对债务进行再融资.(完)