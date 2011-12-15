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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 10:57 BJT

〔中国新债〕广州地铁总公司下周四将发行30亿元中期票据,期限五年

路透上海12月15日电---中国广州市地下铁道总公司周四公告称,将於下周四(22日)簿记建档发行30亿元
人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广州地铁      100       30       5   12/22簿记建档  中国银行     AAA       12/23      12/26                                          
 总公司                                              建设银行              
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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