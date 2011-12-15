〔美国个股〕空气产品公司新建中国生产设施,未来仍将在中国投入巨资

路透上海12月15日电---美国工业气体供应商--空气产品公司(APD.N)周四宣布,将在陕西和安徽新建两处生产设施,以满足中国客户的需求.未来公司还将在中国投入巨资扩大生产能力,以促进中国市场的快速发展.

"中国不仅是一个高增长市场,对公司而言亦是一个具战略意义的市场,"公司中国区总裁史蒂夫.琼斯(Steve Jones)在新闻会上表示,未来公司将继续在中国投入巨资,庞大的资本开支将帮助公司在中国取得更好的成绩.

9月底结束的2011财年,公司营收的24%来自亚洲,而亚洲超过三分之一的营收来自中国.公司已计划2012财年全球资本开支19-22亿美元中的四成投向亚洲,其中绝大部分投向中国.

史蒂夫介绍称,至2015年,全球的工业气体市场预计以每年9%的速度成长,而中国市场则将呈现每年19%的高增速.不过他不愿对公司未来的中国业务成长作预估.

空气产品公司近日与陕西未来能源公司签订长期合同,建设一座现场空气分离装置,每天为陕西未来能源的煤化工项目提供1.2万吨氧气及相关气体,这将是全球最大的现场空分装置.陕西未来能源是兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)与其母公司兖矿集团、及陕西延长石油集团三方合资的公司.

而空气产品公司在安徽芜湖兴建的超高纯度氨气厂近日投产後,将在附近建设第二座氨气厂,计划明年中投产.这两座纯氨厂均为三安光电(600703.SS)的照明发光二极管(LED)基地的配套设施.

成立逾七十年的空气产品公司是全球领先的空分气体、工业和特种气体、功能材料和相关设备及服务供应商,一直致力於在能源、环境和新兴市场的发展,2011财年其销售额达101亿美元,六成以上销售来自美国本土以外的市场,其全球客户包括杜邦(DD.N)、三星电子(005930.KS)、艾克森美孚(XOM.N)等.

空气产品公司进入中国亦有20多年历史,在中国拥有50多个生产基地,中国主要客户包括中国石油(0857.HK)(601857.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)及宝钢集团等.(完)