巴基斯坦总统扎尔达里已出院--发言人

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡12月14日电---巴基斯坦总统扎尔达里(Asif Ali Zardari)的发言人表示，扎尔达里周三已从迪拜一家医院出院。
现年56岁的扎尔达里上周初被紧急送往医院，由此引发了他可能辞职的传言。
总统发言人巴巴尔(Farhatullah Babar)表示：“扎尔达里总统已经出院，并搬到他在迪拜的住所。”
总统办公室周三早些时候发布其医生的声明称，扎尔达里因左胳膊麻木抽搐入院，曾几秒钟失去意识。
医生Khaldoun Taha说：“所有的检查结果都在正常范围，他被留院观察了几日。”他补充道，扎尔达里现在家中静养，并继续服用常规的心脏药物。
消息人士上周表示，扎尔达里可能短暂性脑缺血发作。该病可产生类似中风的症状，但不会对大脑产生持久损伤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)