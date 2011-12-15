风起云涌的抗议活动让"示威者"成为《时代》2011年度风云人物

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月14日电---美国的《时代》周刊选定“示威者”为2011年度风云人物，突出反映今年发生的阿拉伯之春和占领华尔街运动等重大事件。
《时代》周刊给年度风云人物的定义是：年度最具影响力人物，无论好坏。
“大家受够了吗？随处可见高呼受够了的人。”《时代》周刊编辑Rick Stengel在声明中称。
“他们反抗，提出要求，即使面对催泪弹和枪弹威胁也不放弃。他们生动阐释了聚沙成塔的道理。”
2011年几乎全球各大洲都出现了前所未有的动乱和抗议，有些是和平的，有些是暴力的。
美军特种作战司令部司令William McRaven上将位列年度风云人物第二名，他指挥美军於今年5月在巴基斯坦的秘密行动中击毙了基地组织领导人本拉登。
中国异见人士艾未未位列第三名，美国众议院预算委员会主席Paul Ryan列第四，英国王妃凯特（Kate Middleton）位列第五。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。