〔中国股市〕沪综指早盘收跌逾1%,汇丰PMI回暖难抵外围市场疲软影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月15日电---中国股市沪综指周四早盘收低1.11%.隔夜欧美股市疲软及大宗商品价格暴跌,加速避险资金出脱手中筹码,虽然盘间公布汇丰中国制造业PMI初值显示有所回暖,但投资者信心明显不足,股指盘中触及近33个月新低.
北京时间11:30分,沪综指.SSEC报2,203.844点,跌24.681点,或1.11%,创近33个月来盘中新低至2,183.185点,此前低点为2009年3月17日的2,151.776点.
"外围天天的跌...我们感觉市场在一个加速赶底的过程中,在集聚力量反弹,但是这个反弹的点位在哪现在很难说,一个突发事件可能是个契机."华泰证券分析师周林称,预计短期将维持弱势震荡格局.
宏观经济先行指标--12月汇丰中国制造业PMI初值为49.0,高於上月终值47.7,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月的32个月低位明显回升,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转.[ID:nCN1284284]
美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位.投资者对欧洲央行没有更多购入问题欧洲国家债券感到失望.道琼工业指数收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点.[.NCN]
金属市场中,黄金大跌约3.5%,因技术性卖盘、年底基金结清头寸和商品大幅下挫引发了黄金市场出现自2008年金融危机以来第二严重跌势.期铜下跌逾5%.[GOL/HCN][MET/LCN]
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。