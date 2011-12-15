版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 10:58 BJT

《外汇动态》美元兑泰铢升破76.4%费波纳奇回档位,上看31.44

0241 GMT--美元兑泰铢THB=TH突破11月底至12月初跌势的76.4%回档位31.258,有望续涨至31.440.美元目前报31.340泰铢,上涨0.3%.

"我更倾向於等到年底再逢低买美元,"一曼谷交易员表示,因预期外国投资者的资金汇回将造成美元需求.外资前三个交易日都卖超泰国股票.(完)

--编译 隋芬; 审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐