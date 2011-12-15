〔日本股市〕日经指数早盘下滑1.3%,跌穿25日移动均线支撑位

路透东京12月15日电---日本股市日经指数周四跌破25日移动均线的关键支撑,追随全球市场跌势,因意大利公债收益率(殖利率)蹿升,凸显市场对无望出台更多欧债危机应对举措的担忧.

丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)重挫17%,周三该公司发布过去五年的修正後的财务报表,显示资产负债表缩水11亿美元.此前曝光的会计诈骗对该公司造成重创.

日经指数.N225早盘下滑1.3%至8,406.99点,跌穿8,489点附近的25日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX下跌1.2%至727.84点.

海运业指数.ISHIP.T跌幅居前,下滑4.3%,因船运股受全球需求放缓拖累而走跌.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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