〔日本股市〕日经指数早盘下滑1.3%,跌穿25日移动均线支撑位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月15日电---日本股市日经指数周四跌破25日移动均线的关键支撑,追随全球市场跌势,因意大利公债收益率(殖利率)蹿升,凸显市场对无望出台更多欧债危机应对举措的担忧.
丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)重挫17%,周三该公司发布过去五年的修正後的财务报表,显示资产负债表缩水11亿美元.此前曝光的会计诈骗对该公司造成重创.
日经指数.N225早盘下滑1.3%至8,406.99点,跌穿8,489点附近的25日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX下跌1.2%至727.84点.
海运业指数.ISHIP.T跌幅居前,下滑4.3%,因船运股受全球需求放缓拖累而走跌.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。