《全球主要央行动态》--12月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月8日-12月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)在最近一次会议上保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.美联储认为,尽管全球经济成长出现明显放缓,但美国经济仍在温和扩张,并表示一方面就业市场已有"一定"改善,但失业人数仍居高不下且房屋市场低迷不振.

美联储在会後声明中指出,"全球金融市场的紧张局面给经济前景带来下行风险,"这暗指来自欧元区债务危机的压力.美联储对其逐渐成形的沟通政策没有新的指导意见,重申预计通胀将维持在或低於确保物价稳定目标所要求的水平.[ID:nCN1282436]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)在12月8日政策会议上将指标利率下调25个基点至1.00%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过了对持续高通胀率的忧虑.与此同时,欧洲央行还将隔夜存款利率调降至0.25%,将隔夜贷款利率调降至1.75%,令上述利率均追平2009年时达到的纪录低点.[ID:nCN1272026]

欧洲央行总裁德拉吉表示,央行举措旨在解决资金压力,延长流动性工具旨在保持银行系统的流动性.在被问及是否存在欧盟峰会後欧洲央行采取进一步举措的可能性,他表示欧洲央行的职责是保持稳定.[ID:nCN1272212]

欧洲央行管理委员会委员维斯科表示,欧洲央行的政策决定旨在帮助银行克服趸售(批发)融资大幅下滑的局面,因这可能导致信贷紧缩并损及实体经济.兼任意大利央行总裁的维斯科表示,欧元区信贷紧张源於银行融资问题,而非其资本状况.[ID:nCN1275450]

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼表示,ECB无限制购买公债的政策将不可避免地导致对其履行职责的能力产生质疑,过去的经验表明无限制购买公债将导致通胀.

他还称,只有其它国家亦提供资金,德国央行才愿意向IMF提供新的资金,讨论恢复使用德国马克是荒谬的.[ID:nCN1284510]

欧洲央行管理委员会委员莫尔许表示,ECB不能向成员国提供资金援助,必须坚持自身的原则.他并称,欧元区通胀风险仍大致均衡,并称ECB支持应对危机的举措仍是临时性的.[ID:nCN1284410]

欧洲央行管委会成员马库赫表示,欧洲央行无法在不改变自身职责的情况下大规模购债或实施美联储式的量化宽松措施,欧元区国家债信评级可能被下调,这对欧洲央行来说称不上灾难,即便是国家债信评级被下调,欧洲央行也能采取必要措施确保银行体系正常运转.[ID:nCN1281570]

欧洲央行表示,调降对明年经济前景的预测,根据其最新预估,2012年欧元区经济可能萎缩. 最近在上月,ECB总裁德拉吉称到今年年底前欧元区经济可能陷入衰退.ECB预测显示,明年欧元区区内生产总值(GDP)介於下降0.4%到增长1.0%.该央行三个月前的预估为增长0.4%-2.2%.12月的宏观经济预测亦收窄对今年GDP增长的预估区间,从三个月前的1.4-1.8%缩窄至1.5-1.7%.[ID:nCN1273678]

**英国**

英国央行投票决定,维持其四个月内追加750亿量化宽松措施规模的计划不变.英国央行货币政策委员会(MPC)还维持指标利率在纪录低点0.5%不变.[ID:nCN1271970]

英国央行首席经济学家戴尔接受彭博采访时表示,英国经济明年可能面临一段时期的负增长,到2012年下半年将"温和复苏".戴尔表示,他预计"经济成长大致持平",并补充道,经济亦可能"在一或两个季度内呈现负增长."戴尔周二发表演讲时称,若明年通胀没有像英国央行预期的那样快速下滑,他会对量化宽松措施是否是刺激经济的正确之举持保留意见.[ID:nCN1283084]

**日韩**

日本央行副总裁西村清彦表示,日本经济放慢不可避免,因面临全球放慢、日圆升值和泰国洪灾的冲击,日本经济在下滑後会继续温和复苏.[ID:nCN1274496]

韩国央行大幅下调其2012年经济成长预估,并警告可能会进一步下调,主要要看欧洲情势进展如何.但该央行维持通胀仍将居於高位的预估.分析师称,此次预估修正将进一步加大对於韩国央行政策紧缩周期是否已结束的观点之间的分歧,因许多国家已开始放宽政策来应对欧债危机.韩国央行将其对明年韩国经济增速的预估自7月时的4.6%下调至3.7%,并称可能会进一步下调该预估.最新预估是假定经济成长会自第二季度加速.[ID:nCN1274052]

**中国**

中国央行称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.央行网站的新闻稿并称,明年要按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,运用多种货币政策工具,调节好货币信贷,保持社会融资规模合理增长.[ID:nCN1285838]

中国央行货币政策委员李稻葵称,明年中国经济增速将逐步回落,但增幅不会低於8.5%;未来几年CPI升幅约为3-5%,控通胀仍是主要课题.中国证券报周一援引他近日在一论坛上的讲话并称,未来几年中国将迎来全面结构性调整的关键阶段.[ID:nCN1277130]

**澳洲**

澳洲央行副总裁巴泰利诺警告称,欧债危机升级可能会损及亚洲贸易,推高国内银行融资成本,并打压信心.巴泰利诺称,他仍然坚信澳洲可以应对这些问题,但承认欧洲是全球经济面临的主要威胁.[ID:nCN1282466]

**加拿大**

加拿大央行表示,该国金融稳定性面临的风险在下半年骤升,主要受欧债危机影响,但国内银行比多数其他国家银行强健."管委会认为,加拿大金融体系稳定性面临的风险较高,且过去六个月明显上升,"该央行在其半年度金融体系评估中称.与6月时一样,最大危险是欧元区紧张情势有可能扩散."这种风险如今已有部分成为现实,"该央行称,并补充道,这种影响迄今还有限,因银行业在问题最严重的欧洲国家的曝险较低,而且与该地区的贸易关系不是那麽密切.[ID:nCN1274320]

**其他**

印尼央行维持指标利率BIPG在6.0%不变,一如预期.并表示,指标利率与通胀目标仍相符,今年通胀率可能在4%以下,2012年与2013年通胀率目标介於3.5%-5.5%.预计2012年GDP增长率为6.3%-6.7%,2013年增幅为6.4%-6.8%.[ID:nCN1270760]

挪威央行降息50个基点至1.75%,以应对欧洲经济急剧放缓并呼应欧央行降息举措.[ID:nCN1284740] (完)