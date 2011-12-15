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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 11:08 BJT

〔中国能源〕明年1月伊朗对中石化原油出口将减少三分之一,因价格分歧

路透北京12月14日电---中国行业消息人士周三对路透表示,伊朗明年1月对中国石化(0386.HK)的原油出口势将较12月减少,因双方就2012年石油供应价格僵持不下.

尽管面临西方国家的经济制裁威胁,伊朗正寻求以更高的价格及更严格的条款向主要亚洲客户出售石油.

"双方在长期合同方面僵持不下,1月出口将会受到拖累,2月也可能受影响,"一位中国炼油行业官员表示.

消息人士表示,中石化旗下的联合石化的伊朗原油进口量将减少16.5万桶/日,相当於中石化2011年伊朗原油和凝析油进口量约50万桶/日的三分之一左右.

另一位中国行业消息人士称,"我们下月的提货量将接近于零."(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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