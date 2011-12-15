〔中国能源〕明年1月伊朗对中石化原油出口将减少三分之一,因价格分歧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月14日电---中国行业消息人士周三对路透表示,伊朗明年1月对中国石化(0386.HK)的原油出口势将较12月减少,因双方就2012年石油供应价格僵持不下.
尽管面临西方国家的经济制裁威胁,伊朗正寻求以更高的价格及更严格的条款向主要亚洲客户出售石油.
"双方在长期合同方面僵持不下,1月出口将会受到拖累,2月也可能受影响,"一位中国炼油行业官员表示.
消息人士表示,中石化旗下的联合石化的伊朗原油进口量将减少16.5万桶/日,相当於中石化2011年伊朗原油和凝析油进口量约50万桶/日的三分之一左右.
另一位中国行业消息人士称,"我们下月的提货量将接近于零."(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。