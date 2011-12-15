〔路透调查〕亚洲企业信心降至2009年第四季来最低,全球经济忧虑凸显

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透新加坡/北京12月15日电---亚洲企业信心指数在第四季降至两年以来最低,对於全球经济形势的担忧以及成本上升,被视作企业前景面临的最大风险.
路透亚洲企业信心指数RACSI由第三季的63降至第四季的57,为连续第三个季度下滑.2011年第二季调查显示,该指数为71.
虽然第四季的数据表明信心下滑,但指数仍高於50,意味着整体展望依然偏向正面.
该指数是根据12月5-9日对100名亚洲主要公司的高管进行调查编制得出,这些公司来自汽车、金融、科技、资源和地产等行业.
调查显示,全球经济不确定性仍是危及整个亚洲企业前景的最大风险因素,其它忧虑因素包括:澳洲消费者需求疲弱、中国的政府政策和能源供应、印度的监管不确定性因素,以及日本的日圆持续强势.
虽然大多数公司的信心从正面转为中性,但零售业却意外地更趋向正面.
受访的五家零售商信心均为中性或正面,较前季度有了巨大的改善,前季约57%的受访者信心为中性或负面.正面信心主要来自中国公司.随着中国财富的增加和城市化进程的不断加快,零售业者的业绩也得到了提振.
就金融业来看,受访的13家银行和保险商中有10家看法中性,较上季调查大体相仿.欧元区主权债问题迟迟得不到解决,已导致全球金融市场动荡,银行业也指出,围绕经济的不确定性是其面临的主要风险.
在科技业方面,受访的18家中有八家持中性看法,只有四家看法正面,上季调查为七家.受访的五家看法负面,第三季调查时为三家,这表明企业对其前景的看法明显恶化.全球经济充斥的变数和其对需求的影响,令绝大多数企业担忧不已.
按照地区来看,在亚洲最大且为全球第二大经济体的中国,企业仍主要持乐观看法,尽管也担心中国经济正快速丧失动能.有七家受访企业称对近期持正面的看法,有两家表示对前景非常乐观.其中有五家企业处於科技和零售业.继上季调查後中国企业的看法更加趋於乐观,当时对前景持非常正面看法的受访企业为零.
印度的前景也在改善,尽管印度政府上周称,截止3月的财政年度经济增长率将介於7.25-7.75%,低於今年稍早预测.一如上季调查,是次受访的七家企业中,有四家看法正面,两家企业持中性看法,有一家表示看法消极,上次调查则分别为一家看法非常正面,有五家表示看法中性,一家企业持负面看法.
在日本,受访的20家企业中仅有一家看法正面,五家企业表示看法负面,上次调查中受访的26家企业中有六家看法正面,19家持中性看法,仅有一家看法消极.
12家受访企业表示,经济不确定性是其未来六个月最大的压力,有四家表示是因日圆升值引发的汇率问题,其他企业则指监管变动和消费者信心等令其对前景的看法蒙阴.(完)
--编译 丁琦/孙茉莉;审校 程琳/隋芬
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路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)