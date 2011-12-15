〔路透调查〕亚洲企业信心降至2009年第四季来最低,全球经济忧虑凸显

路透新加坡/北京12月15日电---亚洲企业信心指数在第四季降至两年以来最低,对於全球经济形势的担忧以及成本上升,被视作企业前景面临的最大风险.

路透亚洲企业信心指数RACSI由第三季的63降至第四季的57,为连续第三个季度下滑.2011年第二季调查显示,该指数为71.

虽然第四季的数据表明信心下滑,但指数仍高於50,意味着整体展望依然偏向正面.

该指数是根据12月5-9日对100名亚洲主要公司的高管进行调查编制得出,这些公司来自汽车、金融、科技、资源和地产等行业.

调查显示,全球经济不确定性仍是危及整个亚洲企业前景的最大风险因素,其它忧虑因素包括:澳洲消费者需求疲弱、中国的政府政策和能源供应、印度的监管不确定性因素,以及日本的日圆持续强势.

虽然大多数公司的信心从正面转为中性,但零售业却意外地更趋向正面.

受访的五家零售商信心均为中性或正面,较前季度有了巨大的改善,前季约57%的受访者信心为中性或负面.正面信心主要来自中国公司.随着中国财富的增加和城市化进程的不断加快,零售业者的业绩也得到了提振.

就金融业来看,受访的13家银行和保险商中有10家看法中性,较上季调查大体相仿.欧元区主权债问题迟迟得不到解决,已导致全球金融市场动荡,银行业也指出,围绕经济的不确定性是其面临的主要风险.

在科技业方面,受访的18家中有八家持中性看法,只有四家看法正面,上季调查为七家.受访的五家看法负面,第三季调查时为三家,这表明企业对其前景的看法明显恶化.全球经济充斥的变数和其对需求的影响,令绝大多数企业担忧不已.

按照地区来看,在亚洲最大且为全球第二大经济体的中国,企业仍主要持乐观看法,尽管也担心中国经济正快速丧失动能.有七家受访企业称对近期持正面的看法,有两家表示对前景非常乐观.其中有五家企业处於科技和零售业.继上季调查後中国企业的看法更加趋於乐观,当时对前景持非常正面看法的受访企业为零.

印度的前景也在改善,尽管印度政府上周称,截止3月的财政年度经济增长率将介於7.25-7.75%,低於今年稍早预测.一如上季调查,是次受访的七家企业中,有四家看法正面,两家企业持中性看法,有一家表示看法消极,上次调查则分别为一家看法非常正面,有五家表示看法中性,一家企业持负面看法.

在日本,受访的20家企业中仅有一家看法正面,五家企业表示看法负面,上次调查中受访的26家企业中有六家看法正面,19家持中性看法,仅有一家看法消极.

12家受访企业表示,经济不确定性是其未来六个月最大的压力,有四家表示是因日圆升值引发的汇率问题,其他企业则指监管变动和消费者信心等令其对前景的看法蒙阴.(完)