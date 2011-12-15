〔中国数据〕12月汇丰制造业PMI初值持续低於50,经济增长动力偏弱(更新版)

(新增分析师评论,市场反应、图表链接及更多背景)

* 12月制造业PMI初值回升,但仍低於荣枯界线

* 制造业仍在收缩,经济增长动能相对较弱

* 12月新订单指数为47.4,高於11月

* 实体经济仍在下降通道,但软着陆概率大

路透北京12月15日电---汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值较上月32个月低位明显回升,但仍在荣枯分水岭下方,制造业活动持续收缩.分析师认为,实体经济虽仍在下降通道,但软着陆概率很大.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--12月汇丰中国制造业PMI初值为49.0,高於上月终值47.7;新订单分项指数为47.4,高於11月终值的45.

"12月增长回落的态势趋於稳定,但是增长动能相对较弱,而出口增速放缓和房地产市场降温将会进一步拖累经济增长,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.

他称,随着通胀迅速转为去通胀,决策当局能够并且应该推出财政和货币方面的宽松政策来稳增长保就业.

中国最高级别的中央经济工作会议指出,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存;明年中国要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1284298].

(浏览中国汇丰和官方制造业PMI图表,请点选r.reuters.com/daw55s )

华宝信托宏观分析师聂文称,12月汇丰PMI略好於11月份,较大可能受到西方圣诞节消费旺季提振.而受外需下降、房地产新开工投资低迷、消化库存、流动性紧张等多重因素影响,中国实体经济在处在下降通道.

"预计几个月接下来PMI数据大多将继续处在50荣枯线以下的水平,不过,只要欧美不深度衰退,中国软着陆的概率还是很大."聂文表示.

尽管外部市场疲软,但12月汇丰PMI回升提振中国投资者信心,沪综指.SSEC自PMI公布後即扭转下滑态势.

此前出炉的中国11月规模以上工业增加值同比增长12.4%,创下逾两年低点,而扣除物价因素後的消费增长亦难乐观,显示实体经济仍处於逐步放缓轨道当中,"硬着陆"可能性虽不大,但宏观政策放松的要求正进一步加强.[ID:nCN1274696]

而华创证券高级宏观研究员华中炜认为,尽管12月新订单指数回升,但是否形成趋势还需要观察.从当前情况看,政策的微调对於防止需求的下降、经济活动的收缩趋势依然比较有限.

他预计,经济活动最为低迷的时刻应在明年一季度,届时房地产投资下滑的"尾部风险"和出口下滑的风险将出现叠加,可能导致经济探底.而PMI要想回升至荣枯分水岭上方则可能要到明年二季度.

是次PMI预览数据样本采集自12月5-13日之间.12月PMI终值则定於12月30日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基於PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111](完)