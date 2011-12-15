《热点透视》市场再遭大跌,美国投资者提心吊胆过圣诞

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane; 编译 艾茂林
路透纽约12月14日电---最近举行的欧洲峰会再一次表现出碌碌无为,几乎没怎麽解决欧债危机的燃眉之急.受此打击,欧元兑美元EUR=周三挫至11个月低位,石油和黄金急跌5%,美国股市也大降.这一切都可能促使投资者小心为上,因为他们可不希望临近年底却横生枝节.
在今年大多数时间里都出人意料的抗住欧洲动荡的欧元,目前一路狂泻,兑美元跌破1.30,触及1月以来最低位.同时意大利10年期公债收益率(殖利率)再次升穿7%--很多分析师认为这是决定该国未来偿债能力的"生死线".
市场遭遇又一个"避险日".如果说因为投资者担心欧元区困局会拖慢全球成长,油价的骤降还有些道理.那麽黄金的挫跌就更是不祥之兆了.身为一向备受青睐的传统抗通胀避险资产,对黄金下跌的一个可能解释,就是投资者被迫脱手黄金去填补其它资产的损失.
而美国股市虽然跌了,跌幅却不像欧洲指标股指那麽大.衡量股市波动性的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数升高,但午盘尾段也只略微高於26,远没达到夏季市场急剧震荡时所处的高度.虽说这并不代表波动就不会加剧,但美国经济前景有所好转,可成为抵抗欧洲危机的砝码,或促进人气更多地转向乐观一面.但另一方面,不仅分析师一直在调降企业第四季的获利增幅预估,公司也更多地发布预警,比如First Solar(FSLR.O)周三下调营收和获利预估,打击股价跌逾20%.这种趋势无助於鼓舞股市投资者的士气.
拜欧债危机所赐,金融市场流动性已经干涸.随着美国五大投行准备结账迎新年,各路投资者都祈盼自己不要在起伏不定的市况中押错方向.(完)
--译文审校 高琦
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)