《热点透视》市场再遭大跌,美国投资者提心吊胆过圣诞

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 艾茂林

路透纽约12月14日电---最近举行的欧洲峰会再一次表现出碌碌无为,几乎没怎麽解决欧债危机的燃眉之急.受此打击,欧元兑美元EUR=周三挫至11个月低位,石油和黄金急跌5%,美国股市也大降.这一切都可能促使投资者小心为上,因为他们可不希望临近年底却横生枝节.

在今年大多数时间里都出人意料的抗住欧洲动荡的欧元,目前一路狂泻,兑美元跌破1.30,触及1月以来最低位.同时意大利10年期公债收益率(殖利率)再次升穿7%--很多分析师认为这是决定该国未来偿债能力的"生死线".

市场遭遇又一个"避险日".如果说因为投资者担心欧元区困局会拖慢全球成长,油价的骤降还有些道理.那麽黄金的挫跌就更是不祥之兆了.身为一向备受青睐的传统抗通胀避险资产,对黄金下跌的一个可能解释,就是投资者被迫脱手黄金去填补其它资产的损失.

而美国股市虽然跌了,跌幅却不像欧洲指标股指那麽大.衡量股市波动性的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数升高,但午盘尾段也只略微高於26,远没达到夏季市场急剧震荡时所处的高度.虽说这并不代表波动就不会加剧,但美国经济前景有所好转,可成为抵抗欧洲危机的砝码,或促进人气更多地转向乐观一面.但另一方面,不仅分析师一直在调降企业第四季的获利增幅预估,公司也更多地发布预警,比如First Solar(FSLR.O)周三下调营收和获利预估,打击股价跌逾20%.这种趋势无助於鼓舞股市投资者的士气.

拜欧债危机所赐,金融市场流动性已经干涸.随着美国五大投行准备结账迎新年,各路投资者都祈盼自己不要在起伏不定的市况中押错方向.(完)