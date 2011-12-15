《外汇动态》澳元兑美元跌至两周半低点,受汇丰中国PMI数据影响

0307GMT---澳元兑美元AUD=D4触及两周半低点0.9882,之前在昨日低点0.9882的停止位被触发,因在汇丰中国PMI初值数据显示12月制造业产出萎缩後,短线投资者抛售多头部位.

中国制造业在勉力应对全球需求萎缩以及国内信贷环境趋紧.12月汇丰中国制造业PMI初值为49.0,高於上月终值47.7,当月产出指数较上月回升,但亦仍在荣枯分水线下方.[ID:nCN1284284]

中国商务部称,受欧债危机拖累,2012年第一季出口企业形势"非常严峻",此番言论亦打压风险偏好.(完)

--编译 李爽;审校 白云

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