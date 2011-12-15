〔金属期市〕上海期铜和期锌下跌,受欧债危机忧虑拖累=2

辉立期货投资分析师Ong Yi Ling称:"市场感到沮丧和失望,正在期待解决为期两年的债务危机解决方案."

"风险资产全部下挫.欧债危机至少会延续到2012年上半年."

日本企业信心指数让前景更加黯淡.日本央行短观调查显示,10-12月企业信心指数恶化,因日圆坚挺,欧债危机,全球增长放缓,让日本复苏前景蒙上阴霾.[ID:nCN1286114]

上海主力3月期锌SZNc4跌1.1%,至每吨14,815元.

0205GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7279.00 69.00 +0.96 -24.18

上海期铜 54100 -1610 -2.89 -24.70

LME期铝 1984.00 22.00 +1.12 -19.68

上海期铝 15685 -150 -0.95 -6.86

COMEX期铜 330.05 2.20 +0.67 -25.66

LME期锌 1873.75 28.75 +1.56 -23.65

上海期锌 14815 -155 -1.04 -23.93

LME期镍 17595.00 195.00 +1.12 -28.91

LME期铅 2010.00 12.00 +0.60 -21.18

上海期铅 15050 -270 -1.76 -17.98

LME期锡 18800.00 275.00 +1.48 -30.11

LME/上海套利价差^ 177

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 兰秀娟/程琳;审校 吴云凌/石冠兰/郑茵

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=