〔金属期市〕上海期铜和期锌下跌,受欧债危机忧虑拖累=2

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
辉立期货投资分析师Ong Yi Ling称:"市场感到沮丧和失望,正在期待解决为期两年的债务危机解决方案."
"风险资产全部下挫.欧债危机至少会延续到2012年上半年."
日本企业信心指数让前景更加黯淡.日本央行短观调查显示,10-12月企业信心指数恶化,因日圆坚挺,欧债危机,全球增长放缓,让日本复苏前景蒙上阴霾.[ID:nCN1286114]
上海主力3月期锌SZNc4跌1.1%,至每吨14,815元.
0205GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7279.00 69.00 +0.96 -24.18
上海期铜 54100 -1610 -2.89 -24.70
LME期铝 1984.00 22.00 +1.12 -19.68
上海期铝 15685 -150 -0.95 -6.86
COMEX期铜 330.05 2.20 +0.67 -25.66
LME期锌 1873.75 28.75 +1.56 -23.65
上海期锌 14815 -155 -1.04 -23.93
LME期镍 17595.00 195.00 +1.12 -28.91
LME期铅 2010.00 12.00 +0.60 -21.18
上海期铅 15050 -270 -1.76 -17.98
LME期锡 18800.00 275.00 +1.48 -30.11
LME/上海套利价差^ 177
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
--编译 兰秀娟/程琳;审校 吴云凌/石冠兰/郑茵
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。