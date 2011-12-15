〔中国债市动态〕现券收益率仍基本持稳,政策最新表态未现新意

路透上海12月15日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率仍基本持稳,中央经济工作会议对明年政策基调的表述未现新意,货币政策近期可能延续微调态势,政策预期未有突破,债市亦暂难打破盘整局面.

"(中央经济工作会议)基本是老调重弹,而且这个结果也是预料得到的,快到年底了,估计市场差不多就这样了,"上海一银行交易员称.

昨日闭幕的中国中央经济工作会议提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

北京一银行交易员则指出,信用债表现分化仍比较明显,AAA级个券需求尚可,AA+级个券也有一定的流动性,但更低评级的权重就少人问津了.

北京时间11:18,剩余期限约0.981年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.49%,上日最後成交为3.4875%;剩余期限约9.93年的国债110024券最新成交tCN110024=CFXS在3.49%,上日最後成交为3.4950%.(完)