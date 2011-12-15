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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 11:34 BJT

〔中国新债〕中铁二十五局下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月15日电---中国中铁二十五局集团有限公司周四公告称,将於下周四(22日)在簿记建档
发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中铁二十五局   4        2       12   12/22簿记建档  招商银行     AA        12/26      12/27
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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