《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币已稳固确立上涨趋势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月15日电---美元兑日圆以外亚洲货币目前交投于开盘水平附近,亚洲国家央行提供美元流动性,以遏制本币升势.
全球已认识到一个事实,即风险资产目前趋於下跌,几乎难以阻挡.
鉴於最近几周的欧盟峰会让大家难以看到希望,风险资产在本周的跌势一直毋庸置疑.
今天另一个负面消息是,市场似乎正在高度警惕法国评级遭下调,法国当局似乎已经获悉该消息,一些官员正尽力淡化其影响.
唯一的争议似乎在於,法国降级是一个级距,还是两个级距.
此外,亚洲地区股市普遍下挫,大中华区和韩国股市领跌.
12月汇丰中国制造业PMI初值为49.0,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月明显回升.[ID:nCN1284284].但市场对此未作反应.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。