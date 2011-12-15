《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币已稳固确立上涨趋势

IFR悉尼12月15日电---美元兑日圆以外亚洲货币目前交投于开盘水平附近,亚洲国家央行提供美元流动性,以遏制本币升势.

全球已认识到一个事实,即风险资产目前趋於下跌,几乎难以阻挡.

鉴於最近几周的欧盟峰会让大家难以看到希望,风险资产在本周的跌势一直毋庸置疑.

今天另一个负面消息是,市场似乎正在高度警惕法国评级遭下调,法国当局似乎已经获悉该消息,一些官员正尽力淡化其影响.

唯一的争议似乎在於,法国降级是一个级距,还是两个级距.

此外,亚洲地区股市普遍下挫,大中华区和韩国股市领跌.

12月汇丰中国制造业PMI初值为49.0,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月明显回升.[ID:nCN1284284].但市场对此未作反应.(完)