《热点透视》税吏体制或能帮助希腊解决徵税难题

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬

路透纽约12月14日电---贪欲这种动机也许不如职责来的高尚,但它更有激励效果.在徵税机构官员心存不满且偷漏税猖獗的希腊等国家,或许可以以史为监,回归税吏体制.

税吏(publican)一词中的"public"容易引起误解.税吏体制曾在罗马帝国时期被采用,按现代人说法是一种公私合作的方式.税吏是政府的私人承包方,通过竞标而赢得在特定地区收税的权力.他们预先垫付给政府(钱通常是借来的),然後自己再努力收取,当中动机很明确--他们会保留多出的部分.

这种制度在有些例子里显得管用.比如新约圣经中,税吏长撒该(Zacchaeus)把自己的半数收入捐给穷人,同时对非法漏税行为施加四倍罚金,他的日子也还过得去.再比如法国路易十四时期,财政大臣Nicolas Fouquet就通过税吏制度筹集到足够的税收收入,用来打造了奢华的维孔特城堡.

对中央政府而言,税吏制度远称不上完美.税吏拿走了太大的份额,可能会变得权力过大.Fouquet自己後来就因滥用公共资金建造豪华城堡而被拘捕.後来,现代税收机构的出现受到了欢迎,它们聘用领取薪金的雇员.正如社会学家韦伯(Max Weber)所言,"完善的官僚机构相比其他机构,就好比生产中机械设备相比非机械模式."

但希腊的官僚系统已经失败.政府无法实现加强税务徵收的承诺.这并不意外,减薪削弱了公务人员的责任感,另外,民众在政府窘困关头出手支援的意愿也并未高涨.

假如税务机构员工与税务法律人员会收取逃税者的贿赂,税吏体制最糟的部分也就不过如此,也许到了体现这种机制好处的时候了.(完)