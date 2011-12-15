《热点透视》税吏体制或能帮助希腊解决徵税难题

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬
路透纽约12月14日电---贪欲这种动机也许不如职责来的高尚,但它更有激励效果.在徵税机构官员心存不满且偷漏税猖獗的希腊等国家,或许可以以史为监,回归税吏体制.
税吏(publican)一词中的"public"容易引起误解.税吏体制曾在罗马帝国时期被采用,按现代人说法是一种公私合作的方式.税吏是政府的私人承包方,通过竞标而赢得在特定地区收税的权力.他们预先垫付给政府(钱通常是借来的),然後自己再努力收取,当中动机很明确--他们会保留多出的部分.
这种制度在有些例子里显得管用.比如新约圣经中,税吏长撒该(Zacchaeus)把自己的半数收入捐给穷人,同时对非法漏税行为施加四倍罚金,他的日子也还过得去.再比如法国路易十四时期,财政大臣Nicolas Fouquet就通过税吏制度筹集到足够的税收收入,用来打造了奢华的维孔特城堡.
对中央政府而言,税吏制度远称不上完美.税吏拿走了太大的份额,可能会变得权力过大.Fouquet自己後来就因滥用公共资金建造豪华城堡而被拘捕.後来,现代税收机构的出现受到了欢迎,它们聘用领取薪金的雇员.正如社会学家韦伯(Max Weber)所言,"完善的官僚机构相比其他机构,就好比生产中机械设备相比非机械模式."
但希腊的官僚系统已经失败.政府无法实现加强税务徵收的承诺.这并不意外,减薪削弱了公务人员的责任感,另外,民众在政府窘困关头出手支援的意愿也并未高涨.
假如税务机构员工与税务法律人员会收取逃税者的贿赂,税吏体制最糟的部分也就不过如此,也许到了体现这种机制好处的时候了.(完)
--译文审校 张明钧
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)