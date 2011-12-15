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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 12:12 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比兑美元跌至纪录新低,本周累计下挫近4%

路透孟买12月15日电---印度卢比兑美元INR=D2周四跌至纪录新低,因关於国内经济放缓将促使资本进一步外流的担忧升温.

卢比兑美元INR=D2盘初触及纪录低位54.30,本周累计下挫近4%.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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