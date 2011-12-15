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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 18:21 BJT

〔表格〕欧元区11月HICP终值为较前月升0.1%,较上年同期升3.0%

路透布鲁塞尔12月15日电---欧盟统计局周四公布,欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.1%,较上年同期上升3.0%,均符合预估.

11月(较前月%) 11月(较上年同期%) 10月 9月 8月 12个月平均

欧元区 0.1 3.0 3.0 3.0 2.5 2.7

欧盟27国 0.2 3.4 3.4 3.3 2.9 3.1 (完)

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--编译 隋芬;审校 孙茉莉

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