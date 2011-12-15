〔表格〕欧元区11月HICP终值为较前月升0.1%,较上年同期升3.0%

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透布鲁塞尔12月15日电---欧盟统计局周四公布,欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.1%,较上年同期上升3.0%,均符合预估.
11月(较前月%) 11月(较上年同期%) 10月 9月 8月 12个月平均
欧元区 0.1 3.0 3.0 3.0 2.5 2.7
欧盟27国 0.2 3.4 3.4 3.3 2.9 3.1 (完)
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--编译 隋芬;审校 孙茉莉
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。