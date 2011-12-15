〔中国能源〕2015年非化石能源开发总量将达4.8亿吨标准煤--国家能源局

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透北京12月15日电---中国国家能源局周四称,中国计划2015年非化石能源开发总量将达到4.8亿吨标准煤.
刊登在中广网的文章援引能源局并称,中国计划2015年风电装机容量达1亿千瓦,年发电量1,900亿千瓦时.
此外,中国计划2015年太阳能发电达1,500万千瓦,年发电量200亿千瓦时.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)