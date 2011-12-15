版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 11:59 BJT

〔中国能源〕2015年非化石能源开发总量将达4.8亿吨标准煤--国家能源局

路透北京12月15日电---中国国家能源局周四称,中国计划2015年非化石能源开发总量将达到4.8亿吨标准煤.

刊登在中广网的文章援引能源局并称,中国计划2015年风电装机容量达1亿千瓦,年发电量1,900亿千瓦时.

此外,中国计划2015年太阳能发电达1,500万千瓦,年发电量200亿千瓦时.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐