《中国公开市场分析》三周净回笼收回半数存准释放流动性,央票发行续稳

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
* 本周净回笼730亿元,连续三周收回资金1,980亿元
* 本次存准下调释放流动性半数已回收
* 财政存款投放等支撑短期资金面
* 央票发行继续持平,市场预期稳定
路透上海12月15日电---中国人民银行公开市场本周净回笼730亿元人民币.至此,连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元人民币,令本次存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中;利率方面,各期限央票及正回购均持稳,符合市场预期.
业内人士认为,年底前公开市场到期资金少,加之一年央票等需求不减,导致央行近期似乎是因市场需求而"被动"净回笼.不过即使未来这种态势持续,财政存款投放、新债发行几乎停止等因素,亦利多短期流动性,资金相对宽松局面暂难发生趋势性转变.
央行公告称,稍早招标的30亿元三个月期央票,中标收益率为3.1618%,延续了四个月来稳势,同时进行的100亿元91天期正回购,中标利率亦持平於3.16%.
公开市场连续三周的净回笼,并不意味着央行对流动性有明确收紧的态度."倒不一定全是央行想这样,市场的需求也是一方面."兴业银行固定收益分析师郭草敏认为.
他解释说,本周380亿元的一年央票发行量较上周虽略减,但总规模仍不低.因市场对未来货币政策仍有进一步放松预期,支撑需求;而且28天期正回购是在明年春节前到期,因此操作规模也达到350亿元.在到期资金较少的情况下,出现净回笼并不意外.
中国央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,约向市场释放了3,500-4,000亿元流动性.
郭草敏还指出,若一年央票需求不减,公开市场净回笼态势近期有望持续.虽然资金面暂不至于因此明显收紧,但考虑到外汇占款变化等不确定性因素,年底时点的流动性情况仍值得密切关注.
央行周二招标的380亿元一年期央票,中标收益率第四次持平於3.4875%;当日并进行了350亿元的28天期正回购,中标利率2.80%.
**央票短期料延续稳势,短期工具需多发力**
上周一年央票一二级市场存在较宽利差的情况下,央行仍力撑其持平,坚定了市场对央票发行走稳的预期.而且本周各期限央票和正回购利率的走势继续强化了上述判断.
对於央票发行的稳势,华南一银行交易员认为,"一旦央票(发行收益率)下行过快,降息预期进一步强化人民币贬值.在目前人民币汇率走势情景下,政府还是希望小幅升值对抗贬值预期."
至本周一(12日)止的过去九个交易日,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS盘中连续触及交易区间下限,周二虽暂时改变该局面,但周三起,人民币盘中再被压至交易区间下限.
业内人士并称,一年央票锁定时间过长,无助改善明年3月份之前公开市场到期资金过少的局面,因此如何调节三个月央票及各正回购需求,或是一段时期内央行公开市场考虑的重点.
周一业内人士透露,公开市场一级交易商曾被要求增加上报14天期正回购需求,但从已进行的公开操作来看,本周并未实施.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
此前两周公开市场连续净回笼,其中上周净回笼量为1,010亿元,创下逾八个月高点.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 380
(周四) 30
正回购 (周二) 350
(周四) 100
央票到期 30
正回购到期 100
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净回笼 730 (完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
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路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)