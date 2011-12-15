《中国公开市场分析》三周净回笼收回半数存准释放流动性,央票发行续稳

* 本周净回笼730亿元,连续三周收回资金1,980亿元

* 本次存准下调释放流动性半数已回收

* 财政存款投放等支撑短期资金面

* 央票发行继续持平,市场预期稳定

路透上海12月15日电---中国人民银行公开市场本周净回笼730亿元人民币.至此,连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元人民币,令本次存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中;利率方面,各期限央票及正回购均持稳,符合市场预期.

业内人士认为,年底前公开市场到期资金少,加之一年央票等需求不减,导致央行近期似乎是因市场需求而"被动"净回笼.不过即使未来这种态势持续,财政存款投放、新债发行几乎停止等因素,亦利多短期流动性,资金相对宽松局面暂难发生趋势性转变.

央行公告称,稍早招标的30亿元三个月期央票,中标收益率为3.1618%,延续了四个月来稳势,同时进行的100亿元91天期正回购,中标利率亦持平於3.16%.

公开市场连续三周的净回笼,并不意味着央行对流动性有明确收紧的态度."倒不一定全是央行想这样,市场的需求也是一方面."兴业银行固定收益分析师郭草敏认为.

他解释说,本周380亿元的一年央票发行量较上周虽略减,但总规模仍不低.因市场对未来货币政策仍有进一步放松预期,支撑需求;而且28天期正回购是在明年春节前到期,因此操作规模也达到350亿元.在到期资金较少的情况下,出现净回笼并不意外.

中国央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,约向市场释放了3,500-4,000亿元流动性.

郭草敏还指出,若一年央票需求不减,公开市场净回笼态势近期有望持续.虽然资金面暂不至于因此明显收紧,但考虑到外汇占款变化等不确定性因素,年底时点的流动性情况仍值得密切关注.

央行周二招标的380亿元一年期央票,中标收益率第四次持平於3.4875%;当日并进行了350亿元的28天期正回购,中标利率2.80%.

**央票短期料延续稳势,短期工具需多发力**

上周一年央票一二级市场存在较宽利差的情况下,央行仍力撑其持平,坚定了市场对央票发行走稳的预期.而且本周各期限央票和正回购利率的走势继续强化了上述判断.

对於央票发行的稳势,华南一银行交易员认为,"一旦央票(发行收益率)下行过快,降息预期进一步强化人民币贬值.在目前人民币汇率走势情景下,政府还是希望小幅升值对抗贬值预期."

至本周一(12日)止的过去九个交易日,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS盘中连续触及交易区间下限,周二虽暂时改变该局面,但周三起,人民币盘中再被压至交易区间下限.

业内人士并称,一年央票锁定时间过长,无助改善明年3月份之前公开市场到期资金过少的局面,因此如何调节三个月央票及各正回购需求,或是一段时期内央行公开市场考虑的重点.

周一业内人士透露,公开市场一级交易商曾被要求增加上报14天期正回购需求,但从已进行的公开操作来看,本周并未实施.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

此前两周公开市场连续净回笼,其中上周净回笼量为1,010亿元,创下逾八个月高点.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 380

(周四) 30

正回购 (周二) 350

(周四) 100

央票到期 30

正回购到期 100

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净回笼 730 (完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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