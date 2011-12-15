〔表格〕欧元区第三季就业人口较前季减少0.1%,较上年同期增加0.2%

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透布鲁塞尔12月15日电---欧盟统计局周四公布的数据显示,欧元区2011年第三季就业人口较前季减少0.1%,较上年同期增加0.2%.
以下为详细数据:
较上季变动百分比
2010 2011 2011 2011
第四季 第一季 第二季 第三季
欧元区17国 0.1 0.1 0.2 -0.1
欧盟27国 0.0 0.0 0.1 -0.1
较上年同期变动百分比
2010 2011 2011 2011
第四季 第一季 第二季 第三季
欧元区17国 0.2 0.3 0.5 0.2
欧盟27国 0.2 0.5 0.4 -0.1
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--编译 丁琦;审校 程琳
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。