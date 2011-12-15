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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 17:38 BJT

〔表格〕英国11月零售销售较前月下滑0.4%,较上年同期增长0.7%

路透伦敦12月15日电---英国国家统计局周四公布:

* 英国11月零售销售较前月下滑0.4%,较上年同期增长0.7%,路透预估分别为下滑0.3%和增长0.3%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 11月　 10月 (10前值)

较前月%(经季节调整) -0.4 1.0 (0.6)

较上年同期% 0.7 1.1 (0.9)

市场预估:

较上月(%) 较上年同期(%)

零售销售 -0.3 +0.3 (完)

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--编译 孙茉莉;审校 程琳

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