〔表格〕英国11月零售销售较前月下滑0.4%,较上年同期增长0.7%

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透伦敦12月15日电---英国国家统计局周四公布:
* 英国11月零售销售较前月下滑0.4%,较上年同期增长0.7%,路透预估分别为下滑0.3%和增长0.3%.
以下为详细数据:
零售销售量 11月 10月 (10前值)
较前月%(经季节调整) -0.4 1.0 (0.6)
较上年同期% 0.7 1.1 (0.9)
市场预估:
较上月(%) 较上年同期(%)
零售销售 -0.3 +0.3 (完)
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--编译 孙茉莉;审校 程琳
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)