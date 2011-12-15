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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 12:02 BJT

〔中国新债〕漳州发展下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月15日电---中国福建漳州发展股份有限公司(000753.SZ)周四公告称,将於下
周四(22日)簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  漳州发展       2        2       12   12/22簿记建档  招商银行     A+        12/26      12/27
  (000753.SZ)
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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