版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 11:58 BJT

〔表格〕韩国11月出口下修为同比增长12.7%,贸易顺差下修至35亿美元

路透首尔12月15日电---韩国关税厅周四公布韩国11月进/出口数据修正值.

以下为详细数据:

11月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差3.5 顺差3.9

出口额(10亿美元) 46.5 47.0

(较上年同期变动%) +12.7 +13.8

进口额(10亿美元) 43.0 43.1

(较上年同期变动%) +11.1 +11.3

* 初值为韩国知识经济部12月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 杜明霞;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐