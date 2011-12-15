〔表格〕韩国11月出口下修为同比增长12.7%,贸易顺差下修至35亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月15日电---韩国关税厅周四公布韩国11月进/出口数据修正值.
以下为详细数据:
11月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差3.5 顺差3.9
出口额(10亿美元) 46.5 47.0
(较上年同期变动%) +12.7 +13.8
进口额(10亿美元) 43.0 43.1
(较上年同期变动%) +11.1 +11.3
* 初值为韩国知识经济部12月1日公布的数字.(完)
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--编译 杜明霞;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。