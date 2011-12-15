〔瑞士央行〕维持瑞郎兑欧元的汇率上限1.20,并警告称会尽全力守护

路透伯尔尼12月15日电---瑞士央行周四在第四季政策会议维持瑞郎兑欧元的汇率上限1.20,并维持货币政策不变.

* 瑞士央行表示,将尽全力维护瑞郎汇率上限

* 瑞士央行称,准备好无限量的购买外币

* 瑞士央行表示,如果经济前景和通胀风险带来行动的必要性,则其准备好采取进一步的举措

* 瑞士央行认为瑞郎汇率仍然很高,未来应当逐步走软

* 瑞士央行称:如果欧洲主权债务危机进一步恶化,将给全球金融系统带来严重後果

* 瑞士央行称:通胀料将很快降至负值区域,主要是受此前汇率升值的影响

* 瑞士央行:较长期看,欧元区经济增长前景恶化将压制通胀

* 瑞士央行:在可预见的未来,瑞士没有通胀风险