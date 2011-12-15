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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:39 BJT

〔德国数据〕12月制造业PMI初值微升至48.1,连续第三个月呈萎缩态势

路透柏林12月15日电---周四公布的调查显示,德国12月制造业活动连续第三个月呈萎缩态势,新订单持续下滑,看来不太可能推动德国经济.

12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)略微改善,从11月的47.9升至48.1,但仍远低於50的荣枯分水岭.

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