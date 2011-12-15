〔中国汇市〕人民币兑美元跌至交易区间下限,避险情绪下美元受热捧

* 人民币兑美元午盘延续跌势

* 盘中汇价连续第二日触及交易区间下限

* 美元强势近期难抑,人民币跌势或将延续

* 政府对一季度外贸不乐观,人民币中期亦难有起色

路透上海12月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘跌跌不休,欧元区经济前景堪忧,避险情绪令美元倍受追捧,中间价终不敌强大外力而脱离"硬抗"了近半月的6.33元区间.

交易员称,国际美元高歌猛进的势头短期难见停滞,预计人民币近期可能延续下跌态势.且政府方面亦表示对未来一段时期的外贸形势并不乐观,人民币汇价中期亦难见明显起色.

"美元指数.DXY很强嘛,美元对其他货币都在升值,人民币跌是正常的,...有报告预计人民币要到明年二季度才会恢复升值",上海一银行交易员称.

中国商务部周四公布,11月份全国实际使用外资(FDI)金额87.57亿美元,同比下降9.76%.商务部并称,中国明年一季度外贸形势非常严峻.[ID:nCN1286306]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3421元,较上一交易日的6.3396元续跌,并创半月来新低.

北京时间11:03,人民币兑美元即期报6.3738元,按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,正是今日人民币对美元交易区间下限;前一交易日收在6.3706元.

欧元周四在亚洲市场盘初下滑,之前一度降至11个月来最低,因有迹象表明,欧债危机可能持续,令投资者涌向美国公债规避风险资产.[FRX/CN]

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月的32个月低位明显回升,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转.[ID:nCN1284284]

离岸市场上,北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4055/45元,上日尾盘报6.4030元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4500/50,上日尾盘为6.4430元.

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周三表示,如果中国希望继续保持增长势头,就必须做出一直抗拒的根本性政策决定,包括采行基於市场的汇率制度.[ID:nCN1286156]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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