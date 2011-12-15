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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:26 BJT

〔表格〕瑞士第三季工业订单较上年同期下降4.3%

路透12月15日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士第三季工业订单较上年同期下降4.3%.

主要数据

(较上年同期变动率,扣除建筑)

2011第三季 2011第二季 2010第三季

新订单

年变动率 -4.3 2.6 3.9

指数(1995年为100) 150.2 162.6 156.9

数据细节请点击:(here)(完)

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--编译 艾茂林;审校 王洋

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