〔表格〕瑞士第三季工业订单较上年同期下降4.3%

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透12月15日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士第三季工业订单较上年同期下降4.3%.
主要数据
(较上年同期变动率,扣除建筑)
2011第三季 2011第二季 2010第三季
新订单
年变动率 -4.3 2.6 3.9
指数(1995年为100) 150.2 162.6 156.9
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--编译 艾茂林;审校 王洋
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)