〔法国数据〕12月综合PMI初值升至49.8,服务业和制造业PMI亦小升

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透巴黎12月15日电---Markit/CDAF周四公布调查显示,法国服务业活动12月略有扩张,制造业收缩态势放缓,令整体民间经济活动在下滑两个月後企稳,优於分析师预期.
法国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至48.7,预估为47.0,11月终值为47.3.
12月服务业PMI初值升至50.2,预估为49.0,11月终值为49.6.
12月综合PMI初值升至49.8,11月终值为48.8.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)