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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:11 BJT

〔法国数据〕12月综合PMI初值升至49.8,服务业和制造业PMI亦小升

路透巴黎12月15日电---Markit/CDAF周四公布调查显示,法国服务业活动12月略有扩张,制造业收缩态势放缓,令整体民间经济活动在下滑两个月後企稳,优於分析师预期.

法国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至48.7,预估为47.0,11月终值为47.3.

12月服务业PMI初值升至50.2,预估为49.0,11月终值为49.6.

12月综合PMI初值升至49.8,11月终值为48.8.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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