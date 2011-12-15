《热点透视》亚洲银行业难以填补欧洲资金撤离後的缺口

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 丁琦

路透香港12月14日电---欧洲银行业者从亚洲市场撤离,或造成3,900亿美元的资金缺口,从而推高借款成本并压制经济增长.亚洲企业早已习於美元资金成本低廉且供应充足的环境.尽管该地区的银行拥有大量本币存款,但美元需求大多需透过借贷支应.因此,一旦西方银行业者撤出,亚洲的银行或发觉,它们所留下的资金缺口将难以填补.

尚不清楚有多少家西方银行正在撤离亚洲地区.截至6月30日,它们对日本以外亚洲的信贷仍在增长,并达到1.45万亿(兆)美元的纪录水平.但早在1995年中到亚洲金融危机开始爆发的1997年中,困境中的日本银行业将其对东南亚的信贷规模削减了四分之一.目前仍未恢复.若欧洲的银行也撤出同等比例资金的话,相当於约3,900亿美元的信贷.

国际清算银行(BIS)数据显示,欧洲银行业只占新兴亚洲市场对银行业以外贷款的2.3%.但其却是亚洲银行业者的大额贷款方,花旗集团的数据显示,以西班牙BBVA (BBVA.MC)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)为首的欧洲银行业占据亚洲联合贷款的32%,占联合贸易融资的40%.由此推算,欧洲银行业占到对日本以外亚洲海外贷款的61%,其中大多数为期限在一至两年的短期贷款.

其中的原因是,至少有三分之二的全球贸易和投资仍以美元进行.欧洲的银行从美国筹得廉价的美元.而除了汇丰控股(HSBC)和渣打银行外,亚洲银行业者大多无法这样做.一旦他们缺乏美元存款,就只能向西方银行借.因此,虽然其整体贷存比率可能表明,它们可以弥补其中不足,但美元贷款数倍於美元存款,使其易受到汇率浮动的冲击.

西方信贷资金的撤退将使美元融资成本上升,而美元以外的融资成本也会相应提高.6月以来,亚洲平均借款成本已上升了50%.除非欧洲重回正轨,或是亚洲找到美元供给的替代来源,否则融资成本上升或将与出口放缓一同压制亚洲地区的增长.(完)