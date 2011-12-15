《热点透视》亚洲银行业难以填补欧洲资金撤离後的缺口

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 丁琦
路透香港12月14日电---欧洲银行业者从亚洲市场撤离,或造成3,900亿美元的资金缺口,从而推高借款成本并压制经济增长.亚洲企业早已习於美元资金成本低廉且供应充足的环境.尽管该地区的银行拥有大量本币存款,但美元需求大多需透过借贷支应.因此,一旦西方银行业者撤出,亚洲的银行或发觉,它们所留下的资金缺口将难以填补.
尚不清楚有多少家西方银行正在撤离亚洲地区.截至6月30日,它们对日本以外亚洲的信贷仍在增长,并达到1.45万亿(兆)美元的纪录水平.但早在1995年中到亚洲金融危机开始爆发的1997年中,困境中的日本银行业将其对东南亚的信贷规模削减了四分之一.目前仍未恢复.若欧洲的银行也撤出同等比例资金的话,相当於约3,900亿美元的信贷.
国际清算银行(BIS)数据显示,欧洲银行业只占新兴亚洲市场对银行业以外贷款的2.3%.但其却是亚洲银行业者的大额贷款方,花旗集团的数据显示,以西班牙BBVA (BBVA.MC)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)为首的欧洲银行业占据亚洲联合贷款的32%,占联合贸易融资的40%.由此推算,欧洲银行业占到对日本以外亚洲海外贷款的61%,其中大多数为期限在一至两年的短期贷款.
其中的原因是,至少有三分之二的全球贸易和投资仍以美元进行.欧洲的银行从美国筹得廉价的美元.而除了汇丰控股(HSBC)和渣打银行外,亚洲银行业者大多无法这样做.一旦他们缺乏美元存款,就只能向西方银行借.因此,虽然其整体贷存比率可能表明,它们可以弥补其中不足,但美元贷款数倍於美元存款,使其易受到汇率浮动的冲击.
西方信贷资金的撤退将使美元融资成本上升,而美元以外的融资成本也会相应提高.6月以来,亚洲平均借款成本已上升了50%.除非欧洲重回正轨,或是亚洲找到美元供给的替代来源,否则融资成本上升或将与出口放缓一同压制亚洲地区的增长.(完)
--译文审校 张明钧
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路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)