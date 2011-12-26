《龙年展望》中国股市有限风光在年中,流动性改善等支持大盘反弹上扬

* 明年料为震荡市:经济疲软vs流动性改善

* 股指一季度筑底,高点或在年中左右显现

* 投资配置应紧扣"十二五"政策主线

作者 康熙泽

路透北京12月26日电---宏观经济减速制约下的中国股市在农历龙年料难出现明显转机,而明年年中前後的反弹冲高可能成为整体震荡格局中的有限风光.

分析师指出,外围形势的不明朗以及中国经济结构处於调整期,令中国股市明年仍面临较大压力.不过,上市公司业绩下滑拐点可能显现,及货币政策有望放松令市场流动性有所改善,将成为支撑大盘反弹上扬的积极因素.

综合多家主流券商和投行的观点,2012年中国股市沪综指.SSEC的波动区间料在2,100-3,000点之间,一季度股指将完成筑底,全年高点有望在年中前後出现.

"(全年)A股的图形可能是个倒V字型,就是上去之後再下来,也可能下半年有第二波机会,那就是大的M型."中金公司首席策略师黄海洲称,明年四季度走势还看外围市场,因海外存在不确定性,尤其是美国经济在明年下半年有回落的可能.

今年来中国经济受外需下滑及经济结构调整的需要呈现缓慢下行趋势,作为宏观经济晴雨表的股市则自4月份开始单边下跌,沪综指.SSEC迄今为止最大累计跌幅近三成.

国泰君安证券年度策略报告则称,2012年初将对应通胀的大幅回落及国内生产总值(GDP)的底部,明年一、二季度料成为企业净利润同比增速的底部,一季度的市场低点将是盈利分化後的成长性再识别,小牛市格局有望在此後形成真正趋势.

中国通胀压力目前正出现缓和迹象,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下4.2%的13个月新低,环比亦下降0.2%.而宏观经济虽有下滑但总体保持平稳运行,硬着陆的可能性并不大.

不过,亦有相对悲观的市场人士认为,明年难现牛市行情.兴业全球基金投资总监王晓近日就曾表示,明年难以见到大的整体性机会,较大的反弹或最早出现於2013年.

**流动性有望改善**

分析人士指出,货币政策适时微调带来的明年流动性改善,以及证券市场融资规模的受控,或助大盘走出一波反弹行情.

"明年中国政策的方向是宽松,和美国政策的方向是一致的,这是有利的外部条件."黄海洲称,政策方面的利好可期待增量资金入市.

中国央行已於本月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.尽管未对股市形成实质性利好支持,但市场预期未来还将有数次下调,料将成为缓和大盘跌势的有利因素.

市场并预计,明年中国央行通过下调存款准备金率、公开市场操作等手段增加货币供给已是板上钉钉.[ID:nCH0091125]今年来抑制A股的流动性因素,有望得到持续改善.

此前路透针对19家机构进行调查显示,明年央行料数次下调存准,通过降低企业融资成本以改善经济增长动力,预计明年底时大型金融机构存款准备金率将降至19%.目前处在21%.[ID:nCN1278192]

另一方面,对於今年来因新股过度扩容导致的市场需求失衡,也引起了管理层关注.有市场人士向路透表示,对於部分大盘股,监管层正与这些公司协商,缩小发行规模,以因应疲弱市场.

目前中国A股市场仍有不少大盘新股等待发行,例如陕煤股份和中国交通建设(1800.HK),两者融资规模均有望超百亿元.而对於A股市场的整体融资规模测算,安永审计服务合伙人汪阳预计,明年A股IPO活动继续活跃,全年融资量或在3,000亿元左右.

**配置应紧扣"十二五"主线**

对於配置策略,大多数券商建议应紧扣"十二五"(2011-2015年)政策规划的脚步.而针对明年通胀回落的背景,可持续关注需求稳定而毛利出现拐点的行业公司.

中金公司认为,"十二五"规划提出要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,受益行业包括:文化传媒、软件、环保、物流交通、医疗服务、商业流通等.

此外,并建议关注商业地产行业,因商业地产即符合发展现代服务业的需要,又可以拉动建筑房地产产业链.

太平洋证券策略分析师周雨预计,明年一季度"十二五"配套的政策将陆续出台,政策的集中出台将成为新兴产业股价上涨的催化剂,相对更看好节能环保、化工新材料、TMT(科技、媒体和通信)等细分领域.

而针对明年通胀压力有所缓解的背景,招商证券就建议,明年的核心线索是通胀回落、成本压力缓解,需求稳定而毛利率出现见底回升的行业公司是最值得持续配置的领域.一季度可配置稳定增长性医药、食品饮料、纺织服装等消费品,以及轻工制造、公用事业等.

国泰君安在其报告中指出,明年初比较看好房地产、化工和券商业.另外,亦可关注民生转型下的投资机会,看好传媒、医药和新兴产业的持续性配置.(完)

(上海中文部林琦对本文亦有贡献)