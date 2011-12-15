〔中国能源〕能源局确定2015年末风电装机1亿千瓦目标,较目前增1.5倍(更新版)

(增加更多背景和细节)

* 2015年底风电装机容量达1亿千瓦

* 同期太阳能发电装机目标为1,500万千瓦

* 对发电量亦做出规划

* 2015年非化石能源开发总量将达到4.8亿吨标准煤

路透北京12月15日电--中国国家能源局周四称,计划2015年全国风电装机容量达到1亿千瓦,年发电量达到1,900亿千瓦时.这意味着中国的风电装机容量将在余下四年内增长1.5倍,且实际发电量也被列入规划.

刊登在中广网的文章援引能源局规划目标并称,根据可再生能源"十二五"(2011-2015年)规划目标,中国计划2015年太阳能发电达1,500万千瓦,年发电量200亿千瓦时.

"十二五期间,将加强风电行业管理,狠抓风电并网和消纳工作."文章引述国家能源局副局长刘琦在北京一个会议上的话并称,国家将完善光伏发电补贴政策,支持分布式光伏发电的应用.

规划目标并显示,加上生物质能、太阳能热利用以及核电等,中国2015年非化石能源开发总量将达到4.8亿吨标准煤

中国承诺到十二五末时将非化石能源消费在一次能源消费中的占比由8.3%提高至11.4%.近些年中国大力推广可再生能源发展,为包括风电、光伏在内的产业出台众多支持政策,亦刺激这些产业迅猛发展.

行业数据显示,截至今年10月份,国内并网风电装机容量已达3,913万千瓦;而今年预计今年中国光伏发电装机容量至少可达200万千瓦,累计装机可能突破300万千瓦.[ID:nCN1213580]

中国已经成为全球可再生能源大国.至2010年底,中国水电装机2.13亿千瓦,居世界第一;风电装机快速增长,并网运行容量超过3,100万千瓦;太阳能光伏电池产量为800万千瓦,占全球产量40%以上.(完)