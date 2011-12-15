〔日本个股〕奥林巴斯预计数码相机业务将录得全年亏损

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月15日电---丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)高管Hironobu Kawamata周四表示,公司预计截至3月的财年,数码相机业务将录得亏损.
Kawamata说,奥林巴斯在4-9月的上半财年数码相机销量较上年同期增加15%,至420万部.
奥林巴斯周三公布,上半财年净亏损323.3亿日圆(4.1412亿美元),主要受相机业务表现不佳和日圆升值影响[ID:nCN1284010].(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。