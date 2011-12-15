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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 12:36 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯预计数码相机业务将录得全年亏损

路透东京12月15日电---丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)高管Hironobu Kawamata周四表示,公司预计截至3月的财年,数码相机业务将录得亏损.

Kawamata说,奥林巴斯在4-9月的上半财年数码相机销量较上年同期增加15%,至420万部.

奥林巴斯周三公布,上半财年净亏损323.3亿日圆(4.1412亿美元),主要受相机业务表现不佳和日圆升值影响[ID:nCN1284010].(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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